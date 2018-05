O pré-candidato esteve em Votuporanga na noite desta sexta-feira (18), quando participou de um encontro, com casa cheia, no Sindicato Rural

publicado em 18/05/2018

O pré-candidato João Doria discursou na noite de ontem no Sindicato Rural de Votuporanga (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Lideranças de Votuporanga e região participaram na noite desta sexta-feira (18) de um encontro com o pré-candidato do PSDB ao Governo do Estado de São Paulo, João Doria Junior. A reunião, que teve casa cheia, foi realizada no Sindicato Rural, onde o empresário garantiu que pretende, caso vença a eleição, recriar a Secretaria do Interior.

Entre as lideranças que acompanharam o pré-candidato na visita estavam Carlão Pignatari, organizador da reunião em Votuporanga, Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Julio Semeghini, Gilberto Kassab, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, entre outros. Aguardavam no município o prefeito João Dado (SD), vereadores, entre eles o presidente da Câmara Municipal, Osmair Ferrari (PP), o ex-prefeito Junior Marão (PSDB), entre outras lideranças.

Último a discursar no encontro, Doria disse que é municipalista, algo que ele aprendeu com André Franco Montoro, por isso sua intenção, caso vença, é fazer um governo descentralizado, participativo e municipalista. “Quero dar aqui em Votuporanga uma notícia que já dei em outras cidades que passei: vamos recriar a Secretaria do Interior, exatamente para valorizar prefeitos, vereadores, os habitantes do interior do Estado de São Paulo para que tenhamos uma secretaria enxuta, técnica e eficiente”, falou.

O pré-candidato destacou que é muito importante defender os interesses dos cidadãos do interior do Estado, e a Secretaria serve para diminuir o sofrimento dos prefeitos quando fazem suas legítimas demandas no Governo.