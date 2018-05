Formado em 2014 pela Instituição, Guilherme Gasques desenvolveu pesquisa sobre a relação entre os pensamentos criativos da arquiteta Zaha Hadid e quatro artistas russos

publicado em 22/05/2018

Egresso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev defende mestrado em universidade pública (Foto: Divulgação/Unifev)

O egresso do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIFEV Guilherme Gasques Rodrigues, 26 anos, defendeu, recentemente, a sua dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) – campus Bauru.A pesquisa, intitulada Zaha Hadid: pensamento criativo e montagem de imagens em diálogo com a Vanguarda Russa, teve o objetivo de abordar a relação entre os projetos da arquiteta iraquiana-britânica Hadid e as obras dos artistas russos Kazimir Malevich, Moholy-Nagy, El Lissitzky e Naum Gabo.Formado em 2014 pela Instituição, o egresso contou que o seu desejo em ingressar na carreira acadêmica teve início na graduação. “Conheci o trabalho de Zaha Hadid durante as aulas de Arquitetura. Como me interesso muito por Arte, a forma abstrata dos desenhos e das pinturas da arquiteta me chamou muito a atenção. Foi a partir deste momento que busquei pesquisar ainda mais sobre o tema. Só tenho a agradecer ao corpo docente do curso, em especial ao Prof. Me. André e à coordenadora, Profa. Ma. Maria Júlia, que me acompanharam ao longo deste processo”, afirmou.