L.F.O. e B.I.S.F., ambos de 18 anos, foram presos no bairro Colinas e deverão permanecer à disposição da Justiça

publicado em 18/05/2018

Com eles, foram apreendidos diversos objetos que teriam sido furtados de dentro de uma residência (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu dois jovens por furto qualificado na manhã desta sexta-feira (18), no bairro Colinas. Com eles, foram apreendidos diversos objetos que teriam sido furtados de dentro de uma residência, localizada na rua Arlindo Francisco.



Segundo informações, após denúncias de que dois indivíduos estariam em atitude suspeita pelo bairro Colinas, próximo a uma residência onde não havia moradores no momento, os policiais militares cabo Garcia e soldado Gouveia se deslocaram para o local. Em posse das características repassadas pelos moradores, a equipe localizou um jovem com uma mochila nas costas deixando o local dos fatos com um skate nas mãos.



Ainda de acordo com a PM, o indivíduo, acompanhado de outro jovem, ao perceber a presença policial, correu em direção a uma mata. Os dois foram seguidos pela polícia e abordados, sendo identificados como L.F.O. e B.I.S.F., ambos de 18 anos. Com eles, foram localizados uma mochila; um skate; um chinelo; um tênis; uma caixa de som; uma caixa de baralho; uma tesoura; um notebook; um relógio; um celular; uma chave de fenda e um short, além de certa quantia em dinheiro.

A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida para o 2º Distrito Policial, onde um boletim de ocorrência pelo crime de furto qualificado foi registrado. Os dois infratores permanecerão agora à disposição da Justiça.



A ocorrência contou com o apoio do Comando Grupo Patrulha, sargento Souza e cabo Silmar, viatura 311, cabos J. Carvalho e Permegiani, e viatura 341, cabo Romero e soldado Valim.



Aline Ruiz