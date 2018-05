Emagrecimento será o tema da 6ª Edição do encontro, que é gratuito; vagas são limitadas

publicado em 23/05/2018

Falar sobre saúde, benefícios de uma alimentação saudável e entender como é possível inserir essa prática no dia a dia, serão os assuntos abordados durante o 6º Encontro de Mulheres da ACV, com o médico nutrólogo Dr. Leonardo Azambuja e com a coach em emagrecimento Graciele Galan. O bate-papo gratuito será nesta quinta-feira (24/5), às 16h, no auditório da Associação Comercial. As inscrições devem ser feitas na entidade.

“Mais do que conhecermos o que deve ser inserido na nossa refeição diária, vamos ver na prática como isso é possível. É realmente um encontro imperdível para quem está constantemente preocupada com a saúde”, comentou a empresária e vice-presidente da ACV, Elza Mara Pignatari Pinzan.

O médico nutrólogo Dr. Leonardo Azambuja mostrará como a alimentação saudável pode auxiliar na prevenção de doenças, resultando, consequentemente, no emagrecimento. Já a coach Graciele Galan destacará como nossas atitudes ajudam a alcançar o resultado desejado.

As participantes ainda terão um happy hour e algumas surpresas preparadas pela organização. As vagas são abertas a todas as mulheres interessadas. Reserve já o seu lugar pelo (17) 3426-4044.