Ação da ACV sorteou um jogo de sala, de cozinha e de quarto; consumidoras receberão os prêmios às 9h, no auditório da Associação Comercial

publicado em 22/05/2018

Dia das Mães: prêmios da campanha serão entregues nesta quarta-feira (Foto: Divulgação/ACV)

As sortudas da campanha “Um caminhão de prêmios para sua mãe” receberão os prêmios nesta quarta-feira (23/5), às 9 horas, no auditório da ACV – Associação Comercial de VotuporangaA ação, que movimentou o comércio local e atraiu moradores de toda a região por conta dos presentes do Dia das Mães, sorteou um jogo de sala, um jogo de cozinha e um jogo de quarto. Foram contempladas consumidores de Votuporanga e Nhandeara.Cleonice de T. Coelho Carli Lima, de Nhandeara, cliente do supermercado Porecatu, ganhou um jogo de quarto. Gabriella Cardona Zafani, de Votuporanga, retirou o cupom na Ideal Calçados e Confecções e foi contemplada com um jogo de sala. Roberta Miranda Pereira, de Votuporanga, comprou no supermercado Santa Cruz e foi sorteada com um jogo de cozinha.O jogo de cozinha contempla refrigerador, micro-ondas, fogão, fritadeira elétrica, multiprocessador, panela elétrica e forno elétrico. Já o jogo de quarto inclui uma cama Box Queen, ar-condicionado e smart TV 32’. O jogo de sala tem sofá, ar-condicionado split, smart TV 42’.A entrega será acompanhada por comerciantes, consumidores e diretores da ACV. Para ficar por dentro de todas as campanhas da Associação Comercial, curta a página da entidade no facebook (www.facebook.com/acvnet).