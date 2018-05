Quem comprar nas lojas associadas a ACV até 12 de maio concorrerá a jogos de cozinha, quarto e sala; comércio terá horário especial nos dias 11 e 12 de março

Sapato. Eletrodomésticos. Roupas. O comércio de Votuporanga oferece diversas opções para os filhos que vão agradar as mães no próximo dia 13 de maio. Quem comprar o presente nas lojas associadas da ACV – Associação Comercial de Votuporanga ainda concorrerá a jogos de cozinha, quarto e sala, na campanha “Um caminhão de prêmios para sua mãe”.

A campanha segue até o dia 12 de maio e deve impactar no aumento das vendas, na comparação com o mesmo período do ano passado. “Esta ação atrairá consumidores para as lojas associadas, que além de encontrar ofertas preparadas pelos nossos comerciantes, ainda terão a oportunidade de concorrer aos prêmios”, destacou o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.

O comércio de Votuporanga também funcionará em horário especial no dia 11 de março (sexta-feira), ficando aberto das 9h às 22h. No sábado (12/3), como tradicionalmente ocorre no segundo sábado do mês, o horário de funcionamento será das 9h às 18h.

Para participar do sorteio, os consumidores deverão comprar nas lojas participantes, preencher corretamente o cupom e depositar na urna da campanha até o dia 15 de maio.

