Entidade quer incentivar que casais apaixonados enviem suas declarações para serem compartilhadas com toda a região; ação será promovida de 1 a 12 de junho

publicado em 30/05/2018

O empresário e advogado Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV (Foto: Divulgação/Comunicativa)

Já entrando no clima do Dia dos Namorados, a ACV – Associação Comercial de Votuporanga lançou nesta quarta-feira (30/5), mais uma campanha institucional da entidade. A ação “Declarando meu amor”, busca incentivar as vendas no comércio local e também que consumidores declarem o amor pela pessoa amada por meio de vídeos, que serão compartilhados nas redes sociais.A promoção começa na próxima sexta-feira (1/6) e segue até o dia 12 de junho. Para participar é preciso gravar um vídeo de até 30 segundos, na horizontal, e enviar para o whatsapp (17) 98139-9833. O material deve ser enviado até o dia 8 de junho e começar com a frase “Declarando o meu amor para...” . Todos serão avaliados por uma comissão da ACV e publicados no facebook da entidade (www.facebook.com/acvnet).“Essa é mais uma oportunidade para que as pessoas declarem o amor para as pessoas que amam e que estão ali todos os dias”, ressaltou o empresário e advogado Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.Durante o lançamento, o publicitário Robson Galiás também ressaltou como os empresários podem participar da iniciativa. “Além de gravarem seus vídeos, a dica é que preparem espaços para que os clientes possam gravar esse vídeo em suas lojas”, explicou.Na página da ACV no facebook estão todas as orientações de como é simples e fácil declarar o amor e participar da iniciativa.