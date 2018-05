Exposição de trabalhos e brincadeiras envolvendo os universitários do Campus Centro faz alerta sobre a importância da diversão, principalmente, na infância

publicado em 17/05/2018

O curso de Pedagogia da Unifev está promovendo uma série de atividades especiais nesses dias 16 e 17 maio, em comemoração à Semana Mundial do Brincar.

A programação, que também celebra o Dia do Pedagogo (20 de maio), envolve a exposição de trabalhos e brinquedos, no Memorial Unifev, e a realização de brincadeiras, como amarelinha, corda e bola queimada, entre outras, na área externa do Campus Centro.

De acordo com a coordenadora da graduação, Profa. Dra. Dione Maribel Lissoni Figueiredo, o objetivo das atividades é conscientizar toda a comunidade acadêmica sobre a importância do brincar, principalmente, para as crianças.

“Vivemos em uma sociedade complexa, tecnológica e digital que, na maioria das vezes, desestimula as crianças a brincarem. Por esse motivo, consideramos de extrema importância alertar o público sobre os benefícios das atividades lúdicas. De modo geral, elas nos auxiliam no nosso desenvolvimento cognitivo, psicomotor e emocional”, afirmou.