publicado em 10/05/2018

Os alunos do 7º período do curso de Educação Física (Bacharelado) da Unifev realizaram, recentemente, uma série de atividades práticas com os idosos atendidos pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) - programa governamental desenvolvido em Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Durante as aulas da disciplina de Personal Trainer I, ministradas pelo Prof. Me. Valter Mariano dos Santos Junior, os universitários orientaram os participantes sobre a prática correta de exercícios físicos.

De acordo com o docente, os alunos tiveram a oportunidade de aplicar conteúdos abordados em sala de aula sobre avaliação funcional. “A visita também possibilitou que os universitários conhecessem um pouco mais o trabalho do NASF, especialmente, o projeto de academia ao ar livre desenvolvido pelo Núcleo, com os pacientes atendidos pelas unidades de saúde do município”, explicou.

Na ocasião, os idosos estiveram acompanhados do educador físico do NASF, Tiago Goulart Marchi Souza, que é egresso da Instituição. Segundo o educador, a experiência foi muito positiva. “Apresentamos aos estudantes as possibilidades de atuação do profissional de Educação Física em centros de atenção básica à saúde. Esperamos que a iniciativa se repita em uma próxima oportunidade”, completou.