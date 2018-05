Evento receberá o Prof. Dr. Luiz Flávio Gomes, no próximo dia 28, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo; inscrições são gratuitas

publicado em 22/05/2018

O curso de Direito da Unifev promoverá, no próximo dia 28 de maio, uma palestra gratuita sobre a Operação Lava Jato, com o Prof. Dr. Luiz Flávio Gomes. O evento, aberto à comunidade, será realizado às 19 horas, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.De acordo com o coordenador da graduação, Prof. Me. André Luís Herrera, a atividade tem o objetivo de abordar assuntos sobre ética, cidadania e novas lideranças relacionadas à Operação. “A Lava Jato é considerada o projeto mais inovador da Justiça Criminal brasileira. Por isso, é importante que os alunos e a comunidade em geral conheçam a investigação a partir de diferentes perspectivas”, afirmou.Os interessados devem se inscrever no site: www.unifev.edu.br/lavajato, até o dia 28.Mais informações podem ser obtidas no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), na Cidade Universitária, ou pelo telefone (17) 3422-2828.Currículo do palestrante:Luiz Flávio Gomes é doutor em Direito Penal pela Universidad Complutense de Madri e mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo (USP). Já atuou como promotor de justiça, juiz e advogado, em São Paulo, além de publicar mais de 60 livros na área Jurídica. Hoje, é docente em cursos nacionais e internacionais de pós-graduação.