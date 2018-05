Simonsen receberá uma ação de lazer e integração neste final de semana. O Cras Leste (Centro de Referência em Assistência Social) da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga organizará no próximo domingo (06/05) a 1ª Trilha Ecológica com Regularidades para famílias cadastradas no programa básico do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A saída será às 9h do Centro Comunitário de Simonsen, Rua São Paulo nº 1389.

Os participantes receberão lanches, brindes e certificado de participação, além de troféus aos primeiros colocados.

O intuito do evento é garantir às famílias a prática de vivências, a busca da sensibilização dos participantes quanto a importância do trabalho em equipe, colaboração e relação comunitária. Assim, é possível prevenir a ocorrência de vulnerabilidade e ou riscos sociais, afirma o secretário de Assistência Social Sérgio Adriano Pereira que ainda discorre: “A oferta de atividades lúdicas, esportivas e de lazer para todas as idades e em comunidade, com regras e o contato com a natureza, a preservação ambiental e o trabalho em equipe, são fundamentais no auxílio do trabalho dedicado a estas famílias e no fortalecimento de vínculos”.

O evento é aberto a todos interessados, que devem se inscrever até a próxima sexta-feira (04/05), no Centro Comunitário, localizado na Rua São Paulo nº1389, em Simonsen. Mais informações pelo (17) 34232592 ou com Renata no 3405-1158. O evento tem a parceria do Centro Social e Jebico Rally Team.





Serviço

1ª Trilha Ecológica com Regularidades para Famílias

Data: 6 de maio de 2018 (Domingo)

Horário: saída as 9 horas

Local: Centro Comunitário de Simonsen - Rua São Paulo nº1389