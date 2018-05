Ambos participaram do Programa de Pós-Graduação em Educação nas Profissões da Saúde, pela Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP)

publicado em 29/05/2018

O coordenador do curso de Medicina da Unifev, médico cardiologista Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes, e a coordenadora adjunta da graduação, Profa. Ma. Marlene Moraes Rosa Chinelato, concluíram a pós-graduação stricto sensu em Educação nas Profissões da Saúde, pela Pontifícia Universidade de São Paulo, recebendo a titulação de mestres.

Durante o período de estudos e pesquisas, Hernandes e Marlene tiveram o apoio do Programa Institucional de Qualificação e Capacitação Docente (PIQCD) da Unifev, que concede bolsas aos professores, como intuito de incentivar e apoiar em suas formações e progressões acadêmicas.

Enquanto o coordenador realizou uma análise do processo de transição do médico a docente de graduação em Medicina. Já a coordenadora adjunta aprofundou seus estudos na percepção do estudante de medicina em seu progresso acadêmico.