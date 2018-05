Escolas poderão inscrever seus professores pelo site do evento; podem participar professores das redes municipal, estadual e particular de ensino de todo Brasil

publicado em 04/05/2018

Congresso de educação: inscrições abrem no dia 26 de maio (Foto: Divulgação/Comunicativa)

Os profissionais da educação da região Noroeste Paulista já se preparam para o 5º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista, que será promovido em Votuporanga entre os dias 18 e 20 de julho. A organização divulgou que as inscrições, com vagas limitadas, serão abertas pela internet no próximo dia 26 de maio (www.congressointereduca.com.br/2018) e seguirão até o dia 8 de junho. Podem participar professores das redes municipal, particular e estadual de todo o Brasil.“Estamos preparando mais uma edição rica em conhecimento, com novidades na programação e nomes reconhecidos em outros países. Serão três dias de imersão na educação, para que continuemos melhorando os índices do Noroeste Paulista”, comentou a professora Dra. Encarnação Manzano, coordenadora do ADE Noroeste Paulista e Secretária da Educação da Prefeitura de Votuporanga.Este ano, o encontro tem como tema “Aprendizagem e Inovação” e diversos palestrantes já confirmados. A abertura será com o jornalista e professor livre-docente na área de Ética da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e coordenador do programa de mestrado da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Dr. Clóvis de Barros Filho. Já o encerramento da programação terá a presença do humorista Diogo Almeida, com o stand up comedy "Vida de Professor". Ele promete levar para o palco, de maneira diferenciada, a rotina dos profissionais da educação.Durante os três dias, os profissionais da educação participarão de diversas oficinas que serão ministradas por educadores do país e do exterior, abordando diversos temas, como o pesquisador Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira”, Alexandre André dos Santos, que ministrará a oficina "Indicadores educacionais para a gestão de excelência" e o professor espanhol Eladio Sebastian Heredero partilhará importantes saberes sobre educação inclusiva por meio da oficina “A sala de aula inclusiva: estratégias pedagógicas”.O Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista é uma iniciativa do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) Noroeste Paulista e conta com a colaboração de entidades organizadoras como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Votuporanga, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Centro Universitário de Votuporanga (Unifev) e a Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA).Para ficar por dentro de todas as atividades acesse o site www.congressointereduca.com.br/2018 e curta e acompanhe a página do ADE no facebook (www.facebook.com/ADEnoroestepaulista) e no instagram (@adenoroestepaulista).