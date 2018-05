O levantamento foi realizado entre às 10h e 11h desta sexta-feira

publicado em 25/05/2018

O posto do Vilar conta com fila em todos os horários do dia (Foto: Mistura Films)

Da redação

Depois da corrida contra o tempo por combustíveis em Votuporanga, alguns postos receberam o produto e outros têm previsão de receber. O levantamento foi realizado entre às 10h e 11h desta sexta-feira. Confira a situação dos postos na cidade:

O Autoposto Parceirão informou que havia apenas um estoque baixo de etanol, por volta das 10h. Os caminhoneiros estão no estabelecimento e não tem previsão de término da paralisação.

O posto do Vilar da avenida conta com todos os tipos de combustível, porém o combustível comum para S10 está fora de estoque. O posto do Vilar da rua Pernambuco não tem mais combustível e segue sem previsão de abastecimento do local.

O autoposto Trevão, da rodovia, recebeu etanol na manhã de hoje e já tem fila para o abastecimento. O Trevão Juninho só tem diesel.

O Café Paulista recebeu uma carga de etanol na noite de ontem e a previsão é que chegue mais ainda hoje. Há uma fila de veículos no local.

O autoposto Avenida recebeu etanol na manhã de hoje, por volta das 10h45. O autoposto Pozzobon também conta com etanol.

O autoposto Village ainda tem diesel. O restante dos combustíveis acabou na manhã desta sexta-feira. O autoposto Prático também conta com diesel e não tem previsão para chegar o restante dos combustíveis. O Canecão tem apenas gasolina aditivada.

O autoposto Aliança está esperando uma carga de etanol e gasolina.

Os autopostos Cidade Jardim, Só-Nata, Votu, Marangoni, Estrela, Morada do Sol e Gorayeb não têm nenhum tipo de combustível e não há previsão para abastecimento.