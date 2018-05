Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 15/05/2018

Sebastião Carvalho de Medeiros

Faleceu no sábado, dia 12, em Votuporanga, Sebastião Carvalho de Medeiros, 54 anos, auxiliar de enfermagem (Secretaria Municipal da Saúde), vítima de cirrose hepática e complicações decorrentes. Morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Colômbia, Vila América. O corpo foi sepultado domingo, dia 13, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.

Tokico Ossi Saegussa

Faleceu na última quinta-feira, Tokico Ossi Saegussa, aos 81 anos. Natural de Iacanga-SP, teve como último endereço a rua dos Democratas, no bairro Vila Monte Alegre, em São Paulo. O corpo foi velado e sepultado na última sexta-feira, às 11h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Maria da Conceição R. Gostaldon

Faleceu no domingo, Maria da Conceição R. Gostaldon, aos 84 anos. Natural de Palmares-SP, teve como último endereço a rua Acre, no Patrimônio Velho, em Votuporanga. Viúva, deixa os filhos João Gostaldon, Jonas Gostaldon, Leomar Gostaldon, Aparecida de Lourdes Goltaldon e Zulmira Gostaldon Criado. O corpo foi velado e sepultado nessa segunda-feira, às 17h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Osvaldo Franco

Faleceu no sábado, Osvaldo Franco, aos 69 anos. Natural de Poloni-SP, teve como último endereço a rua Rio Negro, na Cohab, em Votuporanga. Casado, deixa a esposa Deolinda Marangoni Franco e os filhos Rosângela Marangoni Franco, Lucimara Marangoni Franco, Orivaldo Geraldo Franco e Maria Luiza Marangoni Franco. O corpo foi velado e sepultado no domingo, às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Antônio Ferreira

Faleceu no domingo, Antônio Ferreira, aos 82 anos. Natural de Poloni-SP, teve como último endereço a rua Felício Borlina, em Valentim Gentil. Deixa os filhos Antônio Geraldo Ferreira, Anísio Ferreira, Agemiro Ferreira, Alcino Ferreira, José Ferreira, Altina Ferreira e Edson Ferreira. O corpo foi velado e sepultado na segunda-feira, às 15h, no Cemitério de Valentim Gentil.

Maria Alice Spreafico de Moura

Faleceu no domingo, Maria Alice Spreafico de Moura, aos 62 anos. Natural de Centenário Sul-PR, teve como último endereço a rua José Bruno Matiazzo, no bairro Colinas, em Votuporanga. Casada, deixa o esposo Sergio Soares de Moura e as filhas Valdirene Soares de Moura, Valéria Soares de Moura, Vera Lúcia Spreafico de Moura e Viviane Spreafico de Moura. O corpo foi velado e sepultado no domingo, às 17h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.