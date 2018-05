De manhã, o teste será realizado às 8h, com abertura dos portões a partir das 7h. Já à tarde, o processo terá início às 13h, com portões abertos às 12h. Os candidatos devem comparecer ao local com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início dos testes, conforme determina o edital.

Passarão pelo TAF os candidatos classificados para os cargos de serviços gerais (masculino e feminino), vigilância patrimonial, serviços funerários, alvenaria e construção, borracharia, agente comunitário de saúde e fiscalização de trânsito.

Para esta prova, os candidatos deverão apresentar-se com roupa apropriada (calção e camiseta) e calçando tênis. Além disso, todos devem apresentar documento de identidade e a via original do atestado médico que comprova aptidão física para participação no processo.

Edital

Para acessar esse e outros editais do concurso público 03/2017, os candidatos devem entrar na página da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br), no item Cidadão/Concursos. Outra forma de pesquisar é pelo site da empresa organizadora do certame, Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br).

As próximas etapas do concurso serão as provas práticas e avaliações psicológicas, que variam de acordo com os cargos pretendidos. Todas as informações também estão disponíveis no edital de abertura do concurso que pode ser conferido nos sites citados acima.

Concorrência

Mais de 4.600 candidatos realizaram as provas objetivas do concurso 03/2017 no dia 17 de dezembro do ano passado, concorrendo a uma das 73 vagas disponíveis em 35 áreas da Administração. Os salários variam de R$1.178,55 (Serviços Gerais) a R$ 6.713,34 (Odontologia PSF).

Este é o terceiro concurso público aberto na gestão do prefeito João Dado, além do processo seletivo voltado para área da educação, cujas provas foram realizadas em maio.

Os cargos mais concorridos neste concurso público são os de Educador Social, com 964 candidatos para 5 vagas; Serviços Gerais feminino, com 511 inscritas para 5 vagas; Fiscalização de Trânsito, com 429 interessados para 2 vagas; Cuidador Social, com 269 para 5 vagas; entre outros. Por outro lado, os cargos com menor número de interessados são os de Manutenção Hidráulica, com uma pessoa inscrita; borracharia e carpintaria com três candidatos cada; e jardinagem com cinco interessados.