Peças foram doadas por sócios contribuintes e serão vendidas para ajudar a manter trabalhos sociais da entidade

publicado em 04/05/2018

A Comunidade São Francisco de Assis realiza um grande brechó beneficente de 8 a 11 de maio.





Serão vendidas roupas femininas, masculinas, infantis, calçados e cobertores. As peças serão vendidas a preços populares, a partir de R$ 0,50.





A presidente da entidade, Luzia de Souza Pupim, explicou que as roupas foram doadas por sócios contribuintes. O objetivo é vender todas para arrecadar fundos que muito ajudarão nos projetos sociais que a Comunidade São Francisco de Assis realiza. “São peças em ótimo estado. Quem for, vai se surpreender”, falou.





O brechó será aberto das 8h até às 16h. A Comunidade São Francisco de Assis fica na rua Nelcíades de Oliveira, n.º 2821, bairro São João. O telefone para mais informações é 3421-9856.





Trabalhos





A Comunidade São Francisco de Assis trabalha políticas públicas para prevenção do álcool e drogas, além do vírus HIV, na zona sul de Votuporanga.





São finalidades da entidade o atendimento ao portador do vírus HIV/AIDS, proteção à família, à criança, ao adolescente e ao idoso em situação de risco, no ponto de vista físico, psicológico e social, permitindo prevenir, diagnosticar e reabilitar alterações que impeçam o desenvolvimento integral de todos que são acompanhados pela entidade.





Luzia Pupim disse que semanalmente a equipe percorre as praças centrais de Votuporanga para trabalhar políticas públicas com as pessoas em situação de rua. Além disso, possui parceria com a Mão Amiga, que acolhe o respectivo público. “Orientamos para que abandonem o vício do álcool e das drogas, que busquem melhorar de vida e retornem para suas famílias. Além disso, distribuímos kits contendo preservativos e géis lubrificantes para que se protejam do vírus HIV e doenças sexualmente transmissíveis”, disse.





O assistente social, Leandro Siqueira Fiorentino, contou que atualmente existem mais de 120 famílias cadastradas e que são acompanhadas diariamente pela entidade.