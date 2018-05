Obra autorizada na última semana pelo prefeito João Dado teve início e beneficiará mais de 1.400 famílias que residem em bairros daquela região

publicado em 23/05/2018

Começa construção da alça de acesso ao Residencial Boa Vista (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Além do acesso, a obra contempla ainda pavimentação de algumas ruas do residencial, totalizando mais de 13 mil m² e quase 8 mil m² de calçamento. A Prefeitura está investindo mais de R$ 870 mil de recursos próprios na obra que deverá ser concluída em oito meses, de acordo com o contrato. “Essa é uma obra acalentada há muitos anos, começou no governo anterior. O governo de Junior Marão fez uma parte da infraestrutura urbana daquele loteamento, e estamos agora investindo com recursos próprios do município na conclusão de novas melhorias e na construção do novo acesso”, complementou o prefeito.

A construção de um novo e importante acesso ao Residencial Parque Boa Vista pela Rodovia Euclides da Cunha (SP 320), próximo ao Auto Posto Trevão, já teve início. O prefeito João Dado autorizou a execução da obra na última semana e a empresa contratada iniciou os trabalhos que irão beneficiar mais de 1.400 famílias que residem em bairros da região Noroeste da cidade, entre eles Carobeiras, Moriá, Vida Nova e outros.“A partir desta obra, teremos acesso facilitado para toda aquela região da cidade, com comércios, indústrias, enfim, haverá um desenvolvimento econômico na região noroeste em decorrência desse acesso pela Rodovia Euclides da Cunha”, ressaltou o prefeito João Dado.A infraestrutura do bairro está sob responsabilidade da Prefeitura como contrapartida da desapropriação da área onde foram construídas as 330 casas do Residencial Parque Boa Vista II, entregue pela Prefeitura no final de 2014, que era de propriedade do mesmo loteador. Naquela ocasião, as casas foram construídas por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, por isso, a área do loteamento foi doada pela Prefeitura.