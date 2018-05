Prova será realizada nos dias 20 e 27 de maio, em parceria com o Sistema Objetivo de Ensino; inscrições podem ser feitas até o dia 18

publicado em 17/05/2018

O Colégio Unifev, em parceria com o Sistema Objetivo de Ensino, promoverá, nos dias 20 e 27 de maio, um Simulado aberto e gratuito do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Os interessados podem se inscrever pelo site (www.curso-objetivo.br), até o próximo dia 18. As provas serão aplicadas no Campus Centro, localizado na rua Pernambuco, número 4.196.

O Simulado segue o formato oficial do Enem, contendo uma proposta de redação e 180 questões objetivas de múltipla escolha, divididas em quatro áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Nos dois dias, a prova terá início às 13horas. O candidato deverá chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência no local e estar portando um documento de identidade original e a ficha de inscrição. Os melhores colocados na classificação geral nacional receberão prêmios, como celulares e tablets.

Para mais informações, acesse: www.curso-objetivo.br.