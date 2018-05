Evento voltado para Enfermagem foi realizado na sexta-feira (11/5); doação era voluntária para a Santa Casa

publicado em 18/05/2018

Colégio Comercial arrecada 51 litros de leite para a Santa Casa (Foto: Divulgação/Santa Casa)

O Colégio Comercial de Votuporanga é parceiro da Santa Casa de Votuporanga. Prova disso foi a entrega de 51 litros de leite doados para o Hospital nesta semana, único que atende os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.A quantidade foi arrecadada no evento comemorativo ao Mês da Enfermagem, realizado na sexta-feira (11/5). “Reunimos os cursos de Enfermagem e convidamos outras escolas. Foram duas palestras ministradas voltadas para evidenciar a importância da profissão”, contou o coordenador geral Antonio Alberto Casali.Casali explicou que a doação para Santa Casa foi voluntária. “Falamos da necessidade do Hospital para nossos alunos, mas ressaltamos que a contribuição não era obrigatória. Ficamos muito satisfeitos com a adesão. São pessoas que realmente apoiam a Instituição e reconhecem toda a atuação na área da saúde”, complementou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Servimos 1.700 refeições diariamente para pacientes e acompanhantes. Nossa demanda é grande e todo auxílio é bem-vindo. O Hospital é referência para 53 cidades da região e cada doação beneficia nossos assistidos diretamente, que sentem todo este carinho”, disse.