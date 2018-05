A atração faz parte do segundo bimestre de atrações da edição de 2018 do Circuito e será apresentada neste sábado (12/5), às 20h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos com uma hora de antecedência ao início da sessão, na bilheteria do local.

Sobre o espetáculo

Idealizado para ser apresentado nos mais diversos tipos de espaços, o espetáculo “Jandiras” é protagonizado pela artista Hellen Audrey e une a dança contemporânea e a execução de rendas, com a presença de uma trilha musical tecida e remixada ao vivo.

Através da interação com o público e com o espaço, por meio de fios e movimentos, a atração aborda a poética das cicatrizes humanas. Dança, música e artes visuais se entrelaçam para criar metáforas das memórias íntimas dos indivíduos, numa livre tradução em linhas, tramas, texturas, movimento e vibração, revelando a beleza do imperfeito, do assimétrico e do inacabado.

História

O espetáculo “Jandiras” nasceu no primeiro semestre de 2017, por ocasião da abertura do projeto “Fio da Meada”, realizado no espaço The Mix Bazar, na cidade de Campinas, reunindo importantes artistas plásticos paulistas ligados a criações com linhas e fios.

Curadora do projeto, a artista Hellen Audrey concebeu a apresentação para a abertura do evento, em referência a uma exposição homônima de suas obras, inspiradas pelas rendas contemporâneas.