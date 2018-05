O projeto passou por mais de 160 bairros de Votuporanga e recolheu um total de 343 caminhões de materiais

publicado em 29/05/2018

Cidade Limpa recolheu 686 toneladas de materiais (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O Cidade Limpa 2018 foi finalizado com sucesso em Votuporanga graças à colaboração dos munícipes. O mutirão da limpeza percorreu mais de 160 bairros da cidade de 14 a 25 de maio, recolhendo um total de 343 caminhões com 686 toneladas de todo tipo de material como móveis velhos, pneus, eletrodomésticos, eletrônicos, recicláveis, madeiras e outros que foram descartados por moradores. A programação foi cumprida sem atrasos, terminando no prazo determinado.A quantidade de materiais foi menor que em 2017, mostrando os efeitos positivos da realização da campanha pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, foram 388 caminhões com 776 toneladas de lixo. O Cidade Limpa é uma iniciativa da Prefeitura, Saev Ambiental e a TV TEM, emissora afiliada da Rede Globo, com apoio da Coopervinte e Tiro de Guerra.“O objetivo do trabalho foi de mobilizar os munícipes em prol de uma cidade mais limpa, promovendo a limpeza de terrenos e quintais, evitando o descarte irregular de lixo e resíduos sólidos nas vias públicas, além de evitar criadouros, como de escorpiões e Aedes Aegypti”, informou o superintendente adjunto da Saev Ambiental, engenheiro Marcelo Marin Zeitune.A triagem dos materiais recolhidos foi feita no Ecotudo Oeste onde foram separados para seu destino correto. Os recicláveis foram levados para a Coopervinte, enquanto os pneus e os metálicos, para o Ecotudo Sul, sendo levados para a reciclagem. Já os restos de móveis e madeiras foram triturados e destinados à fabricação de tijolos.