Ação que começou no início desta semana já recolheu 156 caminhões com lixo e entulhos

publicado em 18/05/2018

Cidade Limpa continua 2ª feira em bairros de Votuporanga (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Jardim São



Judas Tadeu

Parque Kennedy

Vila São João Batista

O mutirão de limpeza Cidade Limpa percorreu as ruas de Votuporanga durante toda essa semana e retomará a coleta na próxima segunda-feira (21/5), das 7 às 17h. O projeto, que é realizado em parceria com a TV Tem, Prefeitura de Votuporanga e Saev Ambiental, atendeu mais de 70 bairros nestes cinco dias e já transportou 156 caminhões com todo tipo de material descartado.A ação segue até a próxima sexta-feira (25/5). Na segunda-feira, eles estarão nos seguintes bairros: Jardim Orlando Mastrocola, Parque San Remo, Nova Boa Vista, Jardim São Judas Tadeu, Jardim Terras de São José, Jardim Santo Antonio, Albino Zan, Santa Luzia, Vila Dutra, Parque dos Estados, Vila Paes, Vila Nasser Marão, Alberto Honório, Vila Sá, Vila América, Chácara Ferrari e Vila Guerche, Chácara das Paineiras e Jardim Paraiso.A orientação é que os munícipes deixem materiais como móveis velhos, pneus, eletrodomésticos, eletrônicos, recicláveis, madeiras e tambores, em frente a suas casas antes das 7 horas da manhã. O descarte deve respeitar os dias de coleta em cada bairro. Não serão recolhidos, entulhos de construção civil e restos de podas e jardins; esses deverão ser levados pelos moradores até um dos três pontos do Ecotudo.O superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti, reforça a importância do projeto para os munícipes e pede que fiquem atentos ao cronograma. "O objetivo é colaborar com a saúde pública e o meio ambiente, recolhendo todos os materiais sem utilidade. Assim conscientizando a população dos riscos desse acúmulo de lixo que podem virar criadouros de escorpiões ou do Aedes Aegypti" afirma.O cronograma do Cidade Limpa está no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) no item Cidadão / Cidade Limpa 2018. Para saber mais, entre em contato com a Saev Ambiental através do número (17)3405-9191 ou 0800 770 1950.Jardim Orlando MastrocolaParque San RemoNova Boa VistaJardim Terras de São JoséJardim Santo AntonioAlbino ZanSanta LuziaVila DutraParque dos EstadosVila PaesVila Nasser MarãoAlberto HonórioVila SáVila AmericaChácara FerrariVila GuercheChácara das PaineirasJardim Paraiso.Patrimônio VelhoVila BudinJardim PrimaveraVila LionsJardim BoturaResidencial MaxJardim YolandaJardim PaulistaJardim São PauloBairro do CaféVila HercíliaVila São VicenteVila LupoChácara Santa MariaAlfredo GorayebChácara CamargoParque São PedroVale do SolPatrimônio NovoJardim MarinVila MarinJardim PlanaltoBairro MarãoSão JoãoJardim ProgressoVila MunizParque EstelaParque Bela VistaVila ImperialJardim EldoradoCecap IConjunto Habitacional José EstevesParque RoselandiaChácara VeraVila Ipiranga I e IIJardim Santos DumontEstação Parque GuaraniJardim UmuaramaConjunto Habitacional Ranulfo Carros AntonioJardim VivendasJardim das Palmeiras I e IISonho MeuMonte AltoVila Divina de Carvalho NogueiraConjunto Habitacional Antonio Alvares EsquirelMatarazzo.Parque SaúdeSanta ElizaParque FrioziResidencial Dharma5º Distrito IndustrialParque Residencial Waldomiro Nogueira BorgesCampo LimpoChácara AviaçãoRecanto dos EsportesVila AurelianoParque BandeirantesParque 8 de AgostoJardim NoroestePortal das BrisasMonte Verde