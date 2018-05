O evento será realizado a partir das 14h30 no Centro Paroquial de Eventos Nossa Senhora Aparecida

publicado em 03/05/2018

(Foto: Divulgação/Catedral de Votuporanga)

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida promoverá, neste domingo (6/5), um Chá Beneficente com renda revertida para as obras sociais da Paróquia da Catedral.

Esta será a 7ª edição do evento e a 3ª a ser realizada no Centro Paroquial de Eventos Nossa Senhora Aparecida, com início previsto para as 14h30. Além do sorteio de brindes, no local, serão servidos bolos, salgados, chás, refrigerantes e sucos.

Os convites estão sendo vendidos no valor de R$ 25 e podem ser adquiridos na secretaria paroquial ou com os coordenadores paroquiais. Mais informações pelo (17) 3421-6245.

O Chá Beneficente faz parte de uma série de eventos, promoções e campanhas para angariar fundos para as obras sociais da Paróquia da Catedral.