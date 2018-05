Parceria entre Unifev e Secretaria da Cultura e Turismo vai envolver capacitação de professores para concurso que terá premiação durante o Fliv

publicado em 11/05/2018

Casa das Rosas oferece formação sobre poesia além dos livros (Foto: Reprodução)

O Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” recebe, na próxima terça-feira (15/5), uma capacitação com o coordenador do Centro de Apoio ao Escritor (CAE) do museu Casa das Rosas (SP), Reynaldo Damazio. A iniciativa é do curso de Letras da Unifev – Centro Universitário de Votuporanga, motivada pela Diretoria Regional de Ensino, e será oferecida em três horários, para facilitar a participação: das 9h às 11h, das 13h30 às 15h30 e das 18h às 20h.Neste primeiro momento, Damazio falará aos participantes – professores, das redes pública e particular – sobre “Poesia além dos livros em relação com outras linguagens e mídias”, a fim de capacitá-los para que se tornem replicadores e possam, deste modo, estimular seus alunos a participar do “Concurso literário de poesia visual e hiperpoesia”, que será realizado entre os meses de junho e agosto. A premiação dos candidatos ocorrerá durante a oitava edição do Fliv – Festival Literário, Cultural e Turístico de Votuporanga.O projeto visa a despertar o senso crítico dos alunos sobre a importância do tema “Direitos Humanos”, em diferentes etapas do ensino, do Fundamental I ao Médio. A intenção é que os alunos pesquisem e produzam textos inéditos, reconheçam o emprego da linguagem figurada e compreendam os sentidos pretendidos em textos poéticos, e, de forma inovadora, aliem poesia visual à tecnologia dos vídeos.Sobre o palestranteReynaldo Damazio é editor, crítico literário, gestor cultural e escritor – dentre suas obras, estão “O que é criança”, “Poesia, linguagem”, “Nu entre nuvens”, “Horas perplexas” e “Com os dentes na esquina”. Atua como coordenador do Centro de Apoio ao Escritor (CAE) do museu Casa das Rosas. Formado em sociologia pela USP, especializado em Propaganda e Marketing (ESPM) e em Gestão e Políticas Culturais (Itaú Cultural), foi coeditor do Caderno de Leitura da Edusp – Editora da Universidade de São Paulo e colaborador do guia mensal de livros, CDs e DVDs do jornal Folha de S. Paulo e das revistas Cult, Mente e Cérebro, Arte Brasileiros e Nossa América.