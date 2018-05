Os grupos estarão acompanhados do vice-presidente e diretor de Regionais e Distritais da APAS, Renato Martins, e pelo Diretor da APAS Regional Rio Preto, Marcos Rogetta; este ano o tema é “Nós amamos supermercado”

publicado em 07/05/2018

Supermercadistas da região de S. J. do Rio Preto buscarão conhecimento e inovação para seus negócios durante a APAS Show, nos dias 8, 9 e 10 de maio. A regional da entidade levará para a maior feira e congresso supermercadista do mundo mais de 165 empresários, em caravanas gratuitas.

A 34ª edição APAS Show acontece no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento é promovido pela Associação Paulista de Supermercados com diversas palestras, estandes e apresentações de tecnologias e produtos. Os grupos estarão acompanhados do vice-presidente e diretor de Regionais e Distritais da APAS, Renato Martins, e pelo Diretor da APAS Regional São José do Rio Preto, Marcos Rogetta.

“A APAS Show é peça-chave nas estratégias dos nossos supermercadistas. Durante o evento, o público poderá conversar com outros empresários, encontrar novidades e ainda participar de rodadas de negociação”, comenta Renato Martins.

Para o diretor regional da APAS Rio Preto, Marcos Rogetta, a APAS Show é sinônimo de crescimento do setor. “Nossos supermercadistas da região encontrarão muitas experiências novas para colocarem em prática e melhorar o resultado em suas empresas, além de proporcionar melhores experiências de compra ao consumidor final. Não temos dúvida do quanto evoluiremos ainda mais, conhecendo e aplicando as novidades e boas práticas aprendidas por lá”.

APAS Show

Este ano, o tema da APAS Show é “Nós amamos supermercados”, enaltecendo principalmente o sentimento de que é necessário considerar e fortalecer as relações entre todos os elos da cadeia, que começa nos produtores, passa pela indústria, distribuidores, supermercados, até finalmente chegar ao cliente.

Serão mais de 700 expositores nacionais e internacionais que vão apresentar seus produtos e serviços a cerca de 74 mil inscritos no evento, que ocupará os 35 mil metros quadrados de exposição nos pavilhões do Expo Center Norte.

Para o Congresso de Gestão, ao longo das últimas edições a parceria entre a APAS e FGV, por meio do GVcev (Centro de Excelência em Varejo), se consolidou e fortaleceu, proporcionando ano a ano uma grade completa de palestras com renomados profissionais e muito conteúdo aos visitantes. Nesta edição há novidades: a grade de programação foi ampliada, integrando novos auditórios temáticos e grandes especialistas que apresentarão em detalhes tendências que vão influenciar diretamente o mercado neste próximo ciclo.

Sobre a APAS – A Associação Paulista de Supermercados representa o setor supermercadista no Estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento. A entidade tem 1.445 associados, que somam mais de 3.256 lojas.