A campanha foi lançada na manhã de ontem, no Centro de Cultura e Turismo

publicado em 09/05/2018

Trânsito: a campanha foi lançada na manhã de ontem, no Centro de Cultura e Turismo (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

Para prevenir os acidentes e obter um trânsito mais seguro, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança está participando da campanha ‘Maio Amarelo’, realizada desde 2011, com o objetivo de chamar a atenção de todos para o alto índice de mortes e feridos no trânsito e propor uma condução mais defensiva e segura. Este ano, o tema é: “Nós Somos o Trânsito”. A campanha foi lançada na manhã desta quarta-feira (9), no Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura.

Segundo o Infosiga-SP, 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Portanto, não ingerir bebida alcoólica e dirigir, não usar o celular enquanto dirige, respeitar os limites de velocidade, usar o cinto de segurança em todos os ocupantes do veículo, transportar crianças dentro das normas de segurança, respeitar as vagas exclusivas para idosos e deficientes e respeitar os pedestres são dicas importantes para evitar essas ocorrências.

De acordo com o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira, Votuporanga está fazendo a sua parte na campanha com dedicação. “Nós podemos reduzir os nossos acidentes de trânsito. Nós ficamos muito preocupados, porque os acidentes trazem muitos prejuízos físicos, mentais e financeiros. Vamos diminuir o número de acidentes de trânsito em Votuporanga e podemos fazer isso. O pedestre pode ser bem respeitado, porque somos todos nós. Queremos que seja feita uma circulação responsável nas nossas vias públicas”, afirmou em entrevista ao A Cidade.

Ele ainda explicou como será realizada a campanha na cidade. Ações educativas serão promovidas nas escolas e um material de conscientização no trânsito será divulgado. “Vamos também para as ruas juntamente com o Tiro de Guerra, nossos agentes e todas as pessoas que quiserem ajudar na campanha. Vamos levar essa informação de consciência de circular com inteligência e obediência no trânsito de Votuporanga”, concluiu o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira.