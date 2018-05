Secretaria da Saúde de Votuporanga informa que 69.37% do público-alvo desta ação já foi vacinada, o que corresponde a um total de 16,8 mil pessoas imunizadas

publicado em 28/05/2018

Campanha de Vacinação Contra a Gripe termina na próxima segunda (Foto: Reprodução)

Segue até a próxima segunda-feira (4/6) a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe nas unidades de saúde de Votuporanga. Portanto, pessoas que estão incluídas em um dos grupos prioritários da campanha e ainda não se vacinaram devem procurar umas das unidades de saúde do município para se proteger contra o vírus da gripe. As unidades estão abastecidas com doses suficientes para a vacinação daqueles que contemplam o público-alvo desta ação.

Em Votuporanga, de acordo com a última prévia realizada pelo setor de Imunização da Secretaria Municipal da Saúde na última semana, 69.37% do público-alvo desta ação já foi vacinada, o que corresponde a um total de 16,8 mil pessoas imunizadas. Cerca de 22 mil pessoas compõem os grupos prioritários no município, todavia, a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde aos municípios brasileiros é vacinar 90% do total.Foram vacinadas 41,16% das crianças (com idade entre seis meses e menos de cinco anos). As gestantes imunizadas representam 56,44%, e as mulheres pós-gestação, as puérperas, contabilizam 99,21%. Idosos que receberam a vacina chegam a 80,46%, os trabalhadores da saúde, 70,21% e 52,67% dos professores também já tomaram a dose.As unidades de saúde de Votuporanga permanecem em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, exceto aos feriados.Neste ano, a vacina disponibilizada pelo Ministério é trivalente, protegendo contra os vírus H1N1, H3N2 e Influenza B (gripe comum).Gripe H1N1Os sinais e sintomas da gripe H1N1 são parecidos com os da gripe comum, mas podem ser mais graves e costumam incluir algumas complicações, como febre alta, tosse, dor de cabeça, dores musculares, falta de ar, espirros, dor na garganta, fraqueza, coriza e congestão nasal.PrevençãoO contágio da gripe ocorre através das secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. O vírus também é transmitido da forma indireta, por meio das mãos que podem levar o agente infeccioso direto à boca, olhos e nariz após o contato com superfícies contaminadas por secreções respiratórias.Medidas de prevenção à doença devem ser adotadas:* Tomar os cuidados gerais de higiene pessoal;* Lavar frequentemente as mãos com bastante água e sabão;* Fazer uso do álcool gel;* Usar lenços descartáveis para cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;* Evitar aglomerações e o contato com pessoas doentes;* Não levar as mãos aos olhos, boca ou nariz depois de ter tocado em superfícies ou objetos de uso coletivo, como maçanetas, telefones, entre outros* Não compartilhar copos, talheres ou objetos de uso pessoal;* Procurar assistência médica se surgirem sintomas compatíveis com os da infecção pelo vírus da influenza tipo A.