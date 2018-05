Os alimentos são de doações feitas pela população de Votuporanga durante a greve, que terminou nesta quarta-feira (30)

publicado em 30/05/2018

Caminhoneiros doam alimentos para o Lar São Vicente de Paulo (Foto: Divulgação)

Da Redação





Durante os 10 dias acampados no pátio do Autoposto Parceirão, os caminhoneiros receberam diversas doações de alimentos da população de Votuporanga. Com o fim da greve decretado nesta quarta-feira (30), muitos trabalhadores pegaram a estrada e voltaram para as suas casas, sendo assim, muitos produtos doados sobraram no local.



Em conversa com o A Cidade, o caminhoneiro Edimilson Tito contou que todos os alimentos recebidos foram doados para o Lar São Vicente de Paulo, que atualmente atendem cerca de 45 idosos.