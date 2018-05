De acordo com o secretário Flávio Piacenti Junior, "a mudança teve como objetivo otimizar o serviço e aprimorar a qualidade no atendimento ao munícipe, já que o local permite estacionamento fácil e boa localização".

Com a mudança, o Banco do Povo passa a ter o mesmo número de telefone do Centro do Empreendedor, 3406.1488, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16 horas.

Banco do Povo

Desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo e executado em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, o Banco do Povo é um programa de microcrédito produtivo que concede empréstimos para o desenvolvimento de pequenos negócios, promovendo assim a geração de emprego e renda.

"Muitos, ao se desligarem das empresas, optam por iniciar um novo negócio, abrindo sua própria empresa, e isso pode ser feito no Centro do Empreendedor, inclusive a busca de recursos junto ao BPP para a compra de máquinas e equipamentos", diz o secretário Flávio.

Para conseguir financiamento junto ao Banco do Povo Paulista, o interessado deve estar desenvolvendo atividade produtiva há, pelo menos, seis meses, ou residir na cidade há pelo menos dois anos, caso trabalhe de maneira informal. Também não pode ter restrição cadastral junto a órgãos como Serasa, SCPC e Cadin, condição primordial para o financiamento.