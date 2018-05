A marca é mesmo impressionante, ainda mais por se tratar de um número geral, com tempos de nadadores profissionais

publicado em 10/05/2018

Erik Bailon é atleta do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga (Foto: Divulgação)

“Sim, às vezes, à noite, eu penso que no mundo inteiro só 11 nadadores são melhores que eu”, revelou Erik Souza Bailon de Oliveira, atleta do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga. E seria mesmo muito difícil para o jovem de 17 anos não pensar na questão. Na categoria dele, o nadador tem o 12º melhor tempo no Planeta Terra.

A marca é mesmo impressionante, ainda mais por se tratar de um número geral, com tempos de nadadores profissionais, e Erik, por enquanto, faz parte da Seleção Brasileira Paralímpica de Jovens, portanto tem muito a evoluir.

Há cinco meses o atleta de Votuporanga foi morar em São Paulo, onde treina diariamente cerca de oito horas por dia. “Eu pensei que seria mais difícil me adaptar, mas logo fui me acostumando. Na segunda semana, eu já conhecia todos, conversava com todo mundo e andava por São Paulo”, contou.

Hoje o foco do atleta é somente na natação. Como membro da Seleção Brasileira Paralímpica de Jovens, formada por competidores de até 20 anos, o nadador é patrocinado pela Seleção, que treina na capital do Estado de São Paulo. “Minha rotina é de treinos diários, então passo praticamente o dia todo no Centro de Treinamento. Chego lá às 8h30 e saio por volta das 19h30”, comentou.

Erik Bailon, como é conhecido no mundo da natação, é especialista na prova dos 100m costas, compete na categoria S8 e tem 1:17.26 como melhor marca. É até difícil contabilizar as conquistas do nadador. Entre as recentes está o título nos 100m costas na Primeira Etapa Regional São Paulo do Circuito Loterias Caixa Paralímpico.

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.