Abertura do evento contou com palestra sobre os Aspectos da Reumatologia; programação segue até a próxima quinta-feira

publicado em 15/05/2018

Atenção Primária é tema principal da 1ª Semana de Saúde Pública (Foto: Divulgação/Unifev)

A 1ª Semana de Saúde Pública da UNIFEV teve início na noite da última segunda-feira, no Espaço UNIFEV Saúde. Organizada pela Liga Acadêmica de Saúde Pública do curso de Medicina, o evento é destinado a universitários e profissionais da área. O intuito é discutir experiências da prática nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), no que tange à Atenção Básica/Primária ao paciente.Na ocasião, a Profa. Esp. Fabiana Arenas Stringari de Parma falou sobre os Desafios da integração-ensino-serviço-comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme ela relatou, o que diferencia a atenção primária é o enfoque dado na prevenção de doenças e promoção de saúde.“Se o paciente apresenta a doença, temos como identificá-la de maneira precoce. A população aderindo a esses atendimentos da atenção primária, os encaminhamentos para um patologista serão mais rápidos e eficazes”, explicou.Na sequência, a médica reumatologista Lilian Ferreira Lima Giovanini abordou os aspectos do seu ramo na Atenção Primária. Apesar de ser um assunto complexo, segundo ela, é possível, sim, efetuar a abordagem às doenças reumáticas durante o atendimento primário. “Se no atendimento colhermos rapidamente o histórico do paciente, há como examiná-lo e traçar um diagnóstico para o encaminhamento imediato”, citou.De acordo com o aluno do 10º período de Medicina e diretor-presidente da Liga, Pedro Guilherme Barbosa Jardim, a Semana é uma coroação de todos assuntos estudados e considerados de maior importância dentro da Saúde Pública.O evento, que segue até a próxima quinta-feira (dia 17), ainda abordará outros assuntos, como saúde mental, doenças crônicas da ESF: HAS e DM, pré-natal de baixo risco, puericultura e os 1.000 dias do bebê.