publicado em 08/05/2018

Os grandes números de arborização urbana no município têm ganhado destaque na região (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Os números da arborização urbana de Votuporanga têm chamado a atenção. Nos últimos 14 meses, a Saev Ambiental, Prefeitura e loteadores plantaram 23,5 mil árvores em diversos espaços, como calçadas, áreas de preservação, reservas, entre outros. O investimento neste setor foi destaque no TEM Notícias desta segunda-feira (7/5) e no portal G1 de Notícias, ambos canais da Rede Globo.O repórter Patrick Lima trouxe alguns dados apurados, como a informação de que a cidade possui mais de 300 mil árvores e 100 reservas ecológicas, espaços de áreas verdes e APP’s – Áreas de Preservação Permanente (nascentes e córregos) e de que Votuporanga tem o índice acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde com 40m² de cobertura de área verde por habitante.Falou ainda sobre as ações de arborização do município, como as voltadas para reflorestamento, que visam a recuperação ambiental e/ou recomposição da vegetação nativa; o Disque Árvore, que faz o plantio gratuito de árvores solicitadas pelos moradores e que já plantou mais de 1 mil mudas desde seu início, em 2017; o Tem Mais Verde, uma iniciativa da TV Tem em parceria com as Prefeituras, onde foram plantadas 200 novas mudas pelos próprios moradores em 2015, no Parque da Cultura, e em 2017, 300 no Horto Florestal.Esses projetos de arborização urbana e reflorestamento são desenvolvidos pela Saev Ambiental, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga. Já os plantios em loteamentos, são de responsabilidade dos empreendedores que investem na cidade. Para o cumprimento das leis municipais, deve ser feito o plantio das árvores plantadas em calçadas, de no mínimo uma a cada lote.Acesse mais informações sobre o Placar da Árvore em Votuporanga pelo http://saev.com.br/placar-da-arvore/