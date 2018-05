Ele era diretor de meio ambiente da Saev Ambiental e foi exonerado para ocupar o atual cargo como vereador de Votuporanga

Após a procedência de cassação e perda de mandato do vereador Hery Kattwinkel, o vereador Antonio Alberto Casali deixou o cargo de suplente e assumiu uma cadeira na Câmara Municipal de Votuporanga.

Casali foi eleito com 610 votos em 2016 e empossado ontem à noite no início da sessão de julgamento do processo de cassação de Hery Kattwinkel. Ele participou da votação do processo.

Questionado sobre seu voto, ele informou que votou de acordo com a Comissão de Ética da Câmara dos Vereadores. “Eu não votei pela pessoa, eu votei pela Comissão que desenvolveu um trabalho muito bom em cima disso”, explicou o atual vereador Antônio Alberto Casali, que votou a favor da cassação e perda de mandato de Hery Kattwinkel.

Em entrevista ao A Cidade, ele afirmou que está à disposição de toda a população de Votuporanga. “Eu era o primeiro suplente e se não fosse o primeiro, seria outro a assumir. Agora é trabalhar. A Câmara sempre teve muito respeito da população e sem dúvida alguma venho para somar com todos os vereadores”, disse.

Antonio Alberto Casali disputou pela segunda vez uma cadeira na Casa de Leis de Votuporanga. Ele era o atual diretor de meio ambiente da Saev Ambiental e foi exonerado para ocupar o atual cargo como vereador de Votuporanga.