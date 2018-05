Evento, realizado no pátio da Cidade Universitária, na manhã do último sábado (5), reuniu toda a comunidade acadêmica da Instituição

publicado em 08/05/2018

Aniversário de 52 anos da FEV é marcado por homenagens aos colaboradores (Foto: Divulgação/Unifev)

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) promoveu, na manhã do último sábado (dia 5), um café da manhã em comemoração aos 52 anos da Instituição, recém-completados no dia 30 de abril. O evento, que reuniu membros do Conselho de Curadores, da Diretoria Executiva, e toda a comunidade acadêmica, no pátio da Cidade Universitária, foi marcado por homenagens aos colaboradores com mais tempo de casa.Em sua fala, o Diretor Presidente da FEV, médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, enalteceu o trabalho desempenhado por todos os funcionários ao longo de mais de meio século de existência da Instituição. “É um momento que merece ser comemorado, pois somos um grupo de pessoas comprometidas com uma causa nobre: a Educação! Desejo que vocês deem continuidade a todo este trabalho com ainda mais brilhantismo”.Na sequência, os colaboradores com mais de 20, 30 e 40 anos de UNIFEV, Colégio Unifev, Rádio e TV Unifev, receberam um mimo entregue pelos curadores, diretores e gestores da Instituição.Entre os homenageados, a coordenadora do Colégio Unifev, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola, que possui 29 anos FEV, destacou a grandeza da Fundação e de suas mantidas. “Estou muito feliz em fazer parte desta família maravilhosa. Agradeço muito a oportunidade de conviver com todos vocês. Tenho um orgulho imenso de tudo o que vivi e continuo vivendo aqui”.A cerimônia teve ainda uma bênção especial, proferida pelo padre Gilmar Margotto, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.