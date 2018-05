Gincana da Saúde, promovida pela unidade, arrecada mais de 70 quilos de alimentos

publicado em 23/05/2018

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Nesta sexta-feira, dia 18, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Votuporanga entregou a Santa Casa de Votuporanga mais de 70 quilos de alimentos arrecadados no evento Gincana da Saúde. A ação ocorreu durante abril como uma forma de comemorar o Dia Mundial da Saúde, no dia 7 do mês passado.

O Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital é responsável pelo fornecimento diário de 1.700 refeições a pacientes e acompanhantes. A gerente administrativa Marilza Cardi, ressaltou a importância da iniciativa. “Durante o mês de abril, realizamos várias ações de integração dos nossos colaboradores. Dividimos as equipes nas cores vermelha, laranja e amarela. Um dos desafios foi arrecadar alimentos para a Santa Casa, gestora de nosso AME, porque acreditamos que fazer o bem traz muitos benefícios para a saúde”, contou.

A gerente administrativa afirmou ainda que o Ambulatório promove diversas iniciativas em prol dos pacientes da Instituição. “Temos muito orgulho de pertencer ao Complexo Santa Casa. O Hospital assiste a 53 cidades, aproximadamente 500 mil habitantes. Não medimos esforços para auxiliar na manutenção destes atendimentos, com muita qualidade e humanização. Executamos diversos projetos como arrecadação de brinquedos, agasalhos, pensando naqueles que precisam”, complementou Cardi.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “A doação revela o amor dos nossos colaboradores, médicos, diretoria para nossa Instituição. Agradecemos cada atitude a favor dos nossos pacientes, que é ainda mais valorosa quando é feita por equipes do AME, que reconhecem nossa demanda e se prontificam a contribuir”, finaliza.