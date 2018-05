Evento, realizado em Ribeirão Preto, reuniu profissionais e interessados em tecnologia do agronegócio

publicado em 29/05/2018

Alunos dos cursos de Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária da Unifev visitaram, no último dia 3 de maio, a 25ª edição da Agrishow 2018. O evento, considerado um dos maiores da América Latina e uma das três maiores feiras de tecnologia do Agronegócio do mundo, é realizado em Ribeirão Preto.

O coordenador da graduação em Engenharia Agronômica, Prof. Me. Fernando Garolo, afirmou que a atividade resultou em boas experiências para os estudantes, tanto no que diz respeito a atualização do conhecimento, como na demonstração prática das mais avançadas tecnologias do setor agropecuário.

Neste ano, a edição da Agrishow movimentou R$ 2,7 bilhões em negócios.