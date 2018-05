Na oportunidade, eles participaram de cursos e palestras voltados ao aprimoramento e ao desenvolvimento de habilidades de pesquisa

publicado em 17/05/2018

Aluno e professor da UNIFEV visitam 2ª Escola de Pesquisadores da USP (Foto: Divulgação/Unifev)

O aluno do curso de Engenharia de Produção da UNIFEV Vitor Gusson, acompanhado pelo Prof. Me. Sileno Marcos Araujo Ortin, esteve, no dia 9 de maio, na segunda edição da Escola de Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos.Vitor, que cursa o 9º período, está sendo orientado pelo Prof. Me. Sileno em seu projeto de iniciação cientifica, que aborda a análise do comportamento do mercado de carne nacional no entre crises. Para o universitário, o evento foi um incentivo a mais para o seu projeto, diante das orientações, auxÍlio quanto à definição dos temas, e o acesso a vários artigos recentes de profissionais renomados.De acordo com o professor Sileno, o evento ainda enfatizou as principais tecnologias em indexadores e pesquisa, bem como o desenvolvimento de pesquisas de alto impacto.A 2ª Escola de Pesquisadores foi realizada no Auditório Sergio Mascarenhas, do Instituto de Física (IFSC) da USP. Toda a grade do encontro é formatada para contemplar as áreas do conhecimento, incluindo ciências exatas, engenharias, biológicas, biomédicas e humanas/sociais.