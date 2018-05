Intervenções que Autarquia está realizando durante esta semana podem ocasionar situações semelhantes nos bairros beneficiados pela obra

publicado em 22/05/2018

Água suja: obras de melhorias afetam abastecimento de água em Votuporanga (Foto: Reprodução/Facebook)

A Saev Ambiental alerta aos moradores da região dos bairros San Remo e Cecap II que, em virtude das obras de melhorias na rede de abastecimento que a Autarquia está realizando durante esta semana em trechos da rua Amazonas e da avenida Brasil, a qualidade da água que chega nas residências poderá ter alterações.



Caso sejam constatadas essas ocorrências, os moradores devem comunicar imediatamente a Saev através do telefone 0800-770-1950 para que sejam tomadas as providências necessárias.

Isso porque, ao religar o sistema após o término da intervenção em cada trecho, a força da água poderá levar sujeiras para dentro das casas. “Desta forma, pedimos a compreensão dos moradores dessa região e solicitamos para que eles entrem em contato conosco para dar a exata localização e agirmos rapidamente na solução. É uma situação pontual que nos próximos dias já se normalizará”, explica o superintendente adjunto da Autarquia, eng. Marcelo Marin Zeitune.IntervençõesVisando melhorar a distribuição de água do sistema de abastecimento do município, na última segunda-feira (21/5), a Saev Ambiental iniciou uma série de obras de interligação da adutora de água, nos cruzamentos da rua Amazonas com as ruas Ponta Porã, Amapá e Guaporé; e da avenida Brasil com as ruas Padre Anchieta e Dr. Wolfran Wehinger.Com os cinco novos registros instalados, serão criadas novas opções de fornecimento e manobra de água para diferentes setores, beneficiando diversos bairros, como Santa Luzia, Jardim Orlando Mastrocola, San Remo, Cecap I, 2º e 3º Distritos Industriais, Vila Filomena, Parques Boa Vista I e II, Jardim das Carobeiras, Parque Residencial Ana Munhoz Alvares I e Belo Horizonte I e II.A instalação das novas tubulações está sendo realizada em apenas um cruzamento por dia. O trânsito é parcialmente interrompido no período diurno, sendo imediatamente liberado após a execução do serviço. O término dos trabalhos está previsto para sexta-feira (25/5).