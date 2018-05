Encontro regional, organizado pela Loja Maçônica Votuporanga 472, arrecadou grande quantidade neste domingo (6/5)

publicado em 09/05/2018

Promover a fraternidade. Este é o objetivo das Acácias, que incentivam a solidariedade. A Loja Maçônica Votuporanga 472 organizou o XXIII Encontro Regional no último domingo (6/5), no Assary Clube de Campo. Duzentas e setenta mulheres de mais de 20 cidades da região e do Estado do Mato Grosso do Sul participaram do evento, com cunho social.As lojas arrecadaram uma grande quantidade de materiais de consumo durante encontro, que foram entregues nesta segunda-feira (7/5) para a Santa Casa de Votuporanga e Unidade de Diálise. Foram doados 145.500 copos descartáveis, 4.338 de sacos de lixo, 2.000 rolos de papel higiênico, 76 unidades de toalha de papel, 1.000 guardanapos e 1.000 pacotes de papel toalha, beneficiando milhares de pacientes principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS). “Reunimos Araçatuba, Auriflama, Bauru, Birigui, Cardoso, Fernandópolis, General Salgado, Guapiaçu, Ilha Solteira, Jales, Mirandópolis, Monte Aprazível, Nhandeara, Palmeira D´Oeste, Pereira Barreto, Pirajuí, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto, Selviria(MS), Três Fronteiras, Três Lagoas (MS) e Votuporanga. Todas as contribuições foram para a Instituição votuporanguense e Unidade de Diálise, que atende muitas pessoas diariamente”, afirmou a presidente da Associação das Acácias Fraternidade e União da Loja Votuporanga 472, Shirley Nosse.Os itens foram entregues para o Almoxarifado, atendendo a grande demanda. “Para se ter uma noção, utilizamos 1.600 pacotes de copos descartáveis e 2.800 rolos de papel higiênico por mês. Estas contribuições nos auxiliam a manter o bom atendimento. Nossos pacientes sentem toda solidariedade e amor e, em nome deles, que agradecemos tamanha generosidade”, finalizou o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.