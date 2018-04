O placar do Impostômetro registrou o total de R$ 20.139.529,03 em impostos pagos pelos munícipes até o dia 15 de abril

O Impostômetro é um mecanismo criado pela Associação Comercial de São Paulo em 2005 (Reprodução)

Os votuporanguenses já pa garam mais de R$ 20 mi lhões em impostos neste ano. O número vai de 1º de janeiro a 15 de abril e representa uma média de R$ 5,7 milhões por mês. Somente no período de 1º a 15 de abril, foram pagos quase R$ 3 milhões no total de impostos, taxas e contribuições. A informação é do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo.

Fazendo um comparativo com o mesmo período do ano passado, é possível perceber um crescimento da arrecadação tributária. De janeiro a 15 de abril de 2017, a população de Votuporanga pagou mais de R$ 18 milhões, com uma média de R$ 5,2 milhões por mês. Já de 1º a 15 de abril do ano passado, os votuporanguenses pagaram R$ 2,5 milhões.

Em todo o ano passado, os munícipes pagaram R$60.605.395,92 de impostos, taxas e contribuições em Votuporanga. No Estado de São Paulo foram arrecadados R$ 26.829.646.743,16. Já em todo o Brasil foram registrados mais de R$ 2 trilhões no total de impostos pagos pelos brasileiros, sendo que com esse dinheiro, seria possível receber 10 salários mínimos por mês durante 19.317.447 anos, segundo o Impostômetro.

