Em Votuporanga, o setor da construção civil registrou saldo positivo na geração de empregos

publicado em 21/04/2018

(Foto: Agência Brasil)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Após um mês de fevereiro com saldo negativo na geração de empregos, Votuporanga volta a contratar mais do que demitir de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, divulgados na tarde de ontem.

Somente no mês de marco, são 1.009 contratações contra 922 demissões, o que resulta em um saldo positivo de 87 vagas. O setor da indústria de transformação admitiu 226 trabalhadores e demitiu 261: saldo de -35. O serviço industrial de utilidade pública dispensou uma pessoa. A construção civil admitiu 140 trabalhadores, e demitiu 83, resultando em 57 postos de trabalho.

O comércio mostrou saldo negativo em março (-2 vagas criadas), porque contratou 197 pessoas e demitiu 199. O setor de serviços mostrou saldo positivo (53 vagas). São 424 contratações e 371 demissões.

A Administração Pública dispensou um trabalhador e contratou dez: saldo de 9. No setor da agropecuária, 12 trabalhadores foram contratados e 6 demitidos, resultando em 6 postos criados.

No total do ano, são 2.818 contratações contra 2.805 demissões, o que resulta em um saldo positivo de 13 vagas criadas.

O emprego formal no Brasil cresceu em março. Segundo o Caged, houve acréscimo de 56.151 postos de trabalho, com aumento de 0,15% em relação ao saldo de fevereiro. Esse foi o terceiro mês seguido de saldo positivo, mas em ritmo menor na comparação com janeiro (77.822) e fevereiro (61.188).

Esse resultado de março decorreu de 1,340 milhão de admissões e de 1,284 milhão de desligamentos.

Os dados também mostram que o resultado de março foi o melhor para o mês desde 2013, quando foi registrado saldo positivo de 112.450 postos.

No acumulado do ano, houve crescimento de 204.064 empregos, representando expansão de 0,54%, nos dados com ajustes.

Nos últimos 12 meses, o acréscimo chegou a 223.367 postos de trabalho, correspondente ao 0,59% de crescimento.