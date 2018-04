A ação vai percorrer toda a cidade numa iniciativa da TV TEM, Prefeitura e Saev Ambiental

publicado em 24/04/2018

Votuporanga terá Cidade Limpa de 14 a 25 de maio (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Pelo segundo ano consecutivo, está confirmado o projeto Cidade Limpa para Votuporanga numa parceria da Prefeitura, Saev Ambiental, Coopervinte e a TV TEM, emissora afiliada da Rede Globo. O mutirão da coleta percorrerá a cidade de 14 a 25 de maio, de segunda à sexta-feira, das 7 às 17 horas.Serão recolhidos os materiais descartáveis que os moradores colocarem em frente às casas. A orientação é que o descarte seja feito até às 7h da manhã respeitando o dia da coleta em seu bairro. Não serão coletados entulhos ou restos de construção civil, podas de árvores e jardins."O projeto vai acontecer pela primeira vez em dois anos consecutivos e visa conscientizar a população sobre os riscos provocados pelo acúmulo de lixo, garantindo mais segurança, melhoria na qualidade de vida, prevenindo doenças e a incentivando a preservação do meio ambiente", afirma o superintendente adjunto, eng. Marcelo Marin Zeitune.A logística de trabalho está planejada com os caminhões Coopervinte para recolherem os recicláveis antes das demais viaturas, realizando a primeira separação ainda nas ruas; em seguida o material será levado para triagem no Ecotudo Oeste, e finalmente, poderá ter o descarte correto para cada tipo de resíduo. No ano de 2017, foram recolhidos 388 caminhões, no total 780 toneladas de lixo. O mutirão percorreu 152 bairros.O cronograma do Cidade Limpa será divulgado nos sites da Prefeitura e da TV TEM e ainda, na programação da emissora. Para saber mais acesse o site da Prefeitura de Votuporanga, link "Cidadão", em seguida, "Cidade Limpa 2018" (ou acesse o link http://bit.ly/2Jo8GLw). Se preferir, entre em contato com a Saev Ambiental através do número (17)3405-9191.Simonsen e Vila Carvalho não terão o Cidade Limpa, porque já receberão o projeto Ecotudo em Ação. Simonsen terá a coleta completa no dia 3 e a Vila Carvalho no dia 10.