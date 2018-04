A Prefeitura explicou que ainda há previsão de abertura de 220 novas vagas

publicado em 17/04/2018

A Prefeitura conta com 17 unidades de Educação Infantil (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brAtualmente há 3.377 crianças de 0 a 5 anos matriculadas em período integral, das 6h30 às 18h, nas 17 unidades de Educação Infantil de Votuporanga. Os números são da Secretaria Municipal da Educação.Sobre as vagas existentes, a pasta explicou que há casos em que alguns pais solicitam vagas próximas às suas residências e como em algumas situações isso não é possível, estes pais preferem aguardar o surgimento das vagas em determinadas escolas.A Prefeitura explicou que há previsão de abertura de 220 novas vagas com o início do funcionamento do Cemei Profª. Vania Claudia Guerche, no bairro Jardim Itália. A unidade está em fase final de construção no bairro Jardim Itália. Com área construída de 1.510 m², a escola possui projeto arquitetônico semelhante ao Cemei “Professor Floriano Marzochi”, no Monte Alto, ambas beneficiadas por convênio com o Governo Federal. O bloco A será composto por hall, secretaria, salas de professores, reunião, direção, almoxarifado, sanitários, lactário, sala de atividades, fraldário, amamentação, solário, copa, lavanderia, refeitório, cozinha, despensa e varanda de serviço. No bloco B, serão quatros salas de atividades com sanitários, quatro solários, sala multiuso, quatro salas de pré-escola, dois sanitários infantis e dois de professores. A unidade contempla ainda pátio coberto e playground.Na semana passado, o prefeito João Dado afirmou que o município ganhará duas creches, que são frutos de parceria público-privada. Ele disse que esteve, juntamente com o secretário municipal de Planejamento, Jorge Seba, em reunião com o empresário que fará um conjunto habitacional com mais de 600 casas. “Ao final da conversa, ele concordou, então essa área da cidade terá uma creche muito importante, muito grande, muito boa e com capacidade para atender as crianças do Cidade Jardim e do condomínio que eles vão realizar”, contou.A outra unidade ficará em um novo conjunto habitacional que será lançado em aproximadamente um mês em Votuporanga com a intenção de construir mais de 600 casas no município.