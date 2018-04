Neste domingo (22/4), Votuporanga recebe uma intensa programação cultural, oferecida pela 10ª edição do Circuito Sesc de Artes. Ao todo, oito atrações gratuitas ocuparão a Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, a partir das 16h, com atividades ligadas a diversas modalidades artísticas, como música, dança, circo, cinema, artes visuais, tecnologia e literatura.

O evento é coordenado pelo Sesc Rio Preto e conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, e do Sindicato do Comércio Varejista de Votuporanga (Sincomercio).

Confira abaixo a programação detalhada, com todas as atrações confirmadas para esta edição do Circuito:

Circo

Entre os destaques da programação estão as atividades circenses comandadas pelas companhias Lucca Circus e Os Profiçççionais, de Ribeirão Preto (SP). A união dos dois grupos dá origem ao “Cabaré Mundo Circus”, uma apresentação cômica e dinâmica, com diversas técnicas do circo, incluindo algumas pouco exploradas no Brasil, como a mesa e a escada acrobáticas, além de girafa, acrobacia e malabarismo.

Os artistas realizam ainda uma oficina de iniciação circense, voltada para participantes de todas as idades, com técnicas de malabarismo, equilibrismo de objetos, slackline, portagem e acrobacia.

Dança

Inspirada pela mitologia dos orixás, a companhia paulistana Treme Terra apresenta o espetáculo “Terreiro Urbano”, com coreografias e músicas do universo do candomblé e de suas influências na cultura urbana, numa releitura artística dos rituais reais. A trilha traz canções brasileiras e em dialeto yorubá, com acompanhamento de instrumentos e tambores tradicionais – como atabaque, agogô e berimbau –, além de instrumentos eletrônicos e de sucata.

Música

Fanfarra formada há cinco anos por um grupo de músicos experientes e cinéfilos do Rio de Janeiro, o Cinebloco traz ao palco da Concha Acústica temas famosos de filmes brasileiros e de Hollywood, com arranjos influenciados por ritmos regionais, como as marchinhas de Carnaval, o frevo e o funk. Com irreverência e vestidos como personagens célebres, os integrantes do bloco transformam a “Marcha Imperial”, de “Star Wars”, no “Maracatu Imperial”.

Artes Visuais

Inspirados pelo padrão de calçadas criado pela desenhista Mirthes dos Santos Pinto para São Paulo, em 1966, os participantes da “Oficina de Calçadas” projetam seus desenhos para um novo piso, com a facilitação de Marcos Gorgatti. A partir da eleição de um padrão entre todas as criações do público, o desenho escolhido será transferido para os ladrilhos e montado para exibição no espaço das atividades.

Gabinete de Curiosidades e Habilidades

Participando pelo terceiro ano consecutivo do Circuito Sesc de Artes, o Gabinete de Curiosidades e Habilidades traz uma programação inspirada pelo travelling shows, antigos carros itinerantes que iam, de cidade em cidade, apresentando atrações artísticas e curiosidades. Em Votuporanga, o Gabinete oferecerá atividades de cinema, tecnologia e literatura, com projeto cenográfico de William Zarella. Confira as atrações confirmadas para esta edição:

Literatura

Com um acervo variado de livros ilustrados, mediadores da Cia. Alcina da Palavra convidam o público para leituras individuais e/ou compartilhadas, na atração “Palavra + Imagem”.

Curtas de Animação da Pixar

Exibição de uma seleção dos curtas-metragens de animação criados pelo estúdio Pixar, responsável por grandes sucessos do cinema e atualmente parte da Walt Disney Pictures.

Laboratório de Impressão 3D: Brinquedos e Miniluminárias

Os participantes da oficina são convidados a aprender como funciona uma impressora 3D, dos arquivos digitais até a produção das peças, conhecendo as múltiplas possibilidades dessa tecnologia. Na atividade no estilo “faça você mesmo”, os participantes ainda criam miniluminárias de diferentes cores e formatos, com lâmpadas LED.

Sobre o Circuito Sesc de Artes

Realizado pelo Sesc São Paulo, o Circuito Sesc de Artes itinera por 120 cidades do interior, litoral e região metropolitana do Estado. Todas as atividades são gratuitas e livres para todos os públicos. A programação envolve 106 trabalhos artísticos, com cerca de 400 artistas e mais de 1 mil ações.

São cerca de 600 horas de programação, com apresentações realizadas em praças e ruas, nesse evento que propõe a ocupação dos espaços públicos, ampliação das possibilidades de convivência, circulação de trabalhos artísticos e reflexões sobre outras relações possíveis entre centro e periferia.