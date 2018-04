O evento reúne dirigentes e equipes responsáveis por redes municipais de ensino de diversas cidades com objetivo de partilhar ideias e experiências para o avanço e melhoria constante do serviço oferecido na rede pública. Entre os temas abordados em palestras estão a importância de parcerias institucionais, regimes de colaboração, Base Nacional Comum Curricular, gestão participativa da rede, processo de formação do sujeito desde bebê até adolescente, entre outros.

Na cerimônia de abertura, realizada no início da tarde desta terça-feira (24/4), o evento contou com a participação de personalidades importantes da área como o presidente da Undime-SP, Luiz Miguel Martins Garcia; diretor do FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação), Leandro Damy; e secretária da Educação do Estado de São Paulo, Cleide Bauab Eid Bochixio. Além disso, ao longo de todo o evento há plantões de atendimento do MEC, FNDE, Conviva Educação, Instituto Natura, Aulas Digitais - Nova Escola e Fundação Lemann.