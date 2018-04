O Grupo CAP traz para Votuporanga um loteamento aberto e de alto padrão que terá 158 unidades residenciais e 10 lotes comerciais

publicado em 14/04/2018

Carlos Paes Leme, diretor comercial do Grupo CAP, ao lado do assessor Roberto Zanatta (Foto: A Cidade)

Gabriele Reginaldogabriele@acidadevotuporanga.com.brUm novo loteamento será lançado na região Oeste de Votuporanga: o ‘Morada dos Ventos’, com 168 terrenos, sendo 158 para unidades residenciais e 10 lotes comerciais. O diretor comercial do Grupo CAP, responsável pelo loteamento, Carlos Paes Leme, esteve na Cidade FM, na tarde de ontem, para falar sobre o novo empreendimento na cidade.Segundo Carlos Paes Leme, o grupo chega em Votuporanga com novidades de investimento para toda a população. “O loteamento está localizado na região Oeste, próximo a uma das principais alças de acesso da cidade, na ligação direta ao Centro pela avenida Onofre de Paula, junto ao residencial Dharma, que o Grupo CAP desenvolveu há anos, e o Jardim dos Pinheiros, uma região em pleno desenvolvimento”, explicou.Ele afirmou que é um bairro planejado com 86 mil metros quadrados, com investimento total estimado em R$ 10 milhões, com infraestrutura incluindo convívio com vizinhos e contato direto com a natureza. São 16 mil metros quadrados de área verde do loteamento Morada dos Ventos.“Depois de quase 50 anos de mercado e liderança em Minas Gerais e presente em 11 estados, o Grupo CAP desenvolveu uma modalidade nos empreendimentos que agrega valor para as famílias. A gente vai trazer o nosso residencial que contempla uma área de lazer com quadra esportiva, academia ao ar livre, bosque e pomar dentro do bairro e infraestrutura de qualidade ímpar, como, por exemplo, as guias e sarjetas no estilo americano, asfalto de alta durabilidade e as redes de fiação compactas para a iluminação pública”, disse o diretor comercial do Grupo CAP.O início da obra está planejado para as próximas semanas, assim como a comercialização dos terrenos. A partir da semana que vem terá início o cadastro de clientes interessados na aquisição dos lotes.“O nosso stand de vendas vai abrir para o cadastro e as vendas só vão ocorrer após o início das obras desse empreendimento. Ainda não temos um preço definido, porque estamos fazendo pesquisas de mercado. Nós temos como regra respeitar sempre o que o mercado trabalha, mas a gente tem um benefício para os clientes que apostam conosco, ou seja, aquele cliente que se cadastrar e estiver presente na abertura de vendas poderá contar com um grande desconto. Em breve vamos poder anunciar uma condição facilitada com financiamento próprio”, afirmou Carlos Paes Leme, diretor comercial do Grupo CAP.O ponto de venda estará localizado na avenida Onofre de Paula, próximo à alça de acesso da cidade. O telefone para contato é o 0800 591 80 40.Com as obras do novo empreendimento, o diretor comercial do Grupo CAP ressaltou a geração de emprego e renda no município. “A gente deve ter, de imediato, cerca de 30 e 40 pessoas trabalhando na operação e tem uma série de empregos indiretos, visto que o investimento é muito alto, são mais de R$ 5 milhões investidos nessa primeira etapa da obra. Depois, com o desenvolvimento do bairro, serão centenas de empregos, como pedreiros, eletricistas e pintores. Então, a gente tem uma expectativa de que vai gerar empregos diretos e indiretos, porque faz parte da nossa filosofia trabalhar com gente da cidade”, afirmou Carlos Paes Leme.