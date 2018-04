A afirmação é do prefeito João Dado; ele explicou que as unidades de educação são fruto de parceria público-provada

publicado em 15/04/2018

O anúncio foi feito pelo prefeito João Dado, durante discurso em uma inauguração (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.br“Nessa semana, nós ganhamos duas creches para Votuporanga”. A afirmação é do prefeito João Dado, em discurso na noite de anteontem na entrega da revitalização da avenida de acesso aos bairros Cidade Jardim I e II. As unidades de ensino são fruto de parceria público-privada.Dado ressaltou que o objetivo da sua gestão é cumprir com seus deveres e entre eles está a educação e infraestrutura adequada. Ele revelou que esteve, juntamente com o secretário municipal de Planejamento, Jorge Seba, em reunião com o empresário que fará um conjunto habitacional com mais de 600 casas. O chefe do Poder Executivo explicou que a localidade contará com área de serviços completa: “açougue, padaria, farmácia”.O gestor público contou que na reunião o construtor fez uma apresentação de como será o bairro. Na oportunidade, o prefeito conversou com o empresário sobre a possibilidade de ser construída uma creche. “Ao final da conversa, ele concordou, então essa área da cidade terá uma creche muito importante, muito grande, muito boa e com capacidade para atender as crianças do Cidade Jardim e do condomínio que eles vão realizar”, falou.A nova creche ficará em um novo conjunto habitacional que será lançado em aproximadamente um mês em Votuporanga com a intenção de construir mais de 600 casas no município. O novo conjunto habitacional, denominado Condomínio Residencial Kota Bulan é da empresa KH3 Empreendimentos Imobiliários. O Kota Bulan deve ser construído em uma área de 176.819,00 m² e contará com 627 unidades habitacionais na Fazenda Marinheiro de Cima.A outra creche conquistada na semana passada, segundo Dado, será no Parque Residencial Figueira. “Uma creche talvez até maior do que essa [do condomínio] que o município ganhou e todos nós ganhamos, então hoje ficamos mais contentes com a gestão pública porque ela vai cumprindo com a sua obrigação”, comentou.Dado aproveitou para lembrar que neste mês também foi anunciada uma nova escola estadual para atendimento ao Ensino Fundamental e Médio. O Governo do Estado investirá quase R$ 10 milhões na construção do prédio numa área do município que serádoada pela Prefeitura à Fazenda Pública Estadual. O terreno possui 6.917 m2 e fica na rua Antonio Seba esquina com a Dante Furlani, ao lado do Centro Dia do Idoso.