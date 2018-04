A direção da instituição afirmou que existe sim a vontade de ampliar e trazer novos serviços de saúde para a cidade, porém é necessário muito apoio.

publicado em 15/04/2018

UTI pediátrica ainda é um sonho para a direção do hospital de Votuporanga

Da RedaçãoA instalação de uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica na Santa Casa de Votuporanga ainda é um sonho para o hospital. Para o A Cidade, a direção da instituição afirmou que existe sim a vontade de ampliar e trazer novos serviços de saúde para a cidade, porém é necessário muito apoio.Atualmente, de acordo com o hospital, as crianças que possuem a necessidade de internação em uma UTI Pediátrica são encaminhadas geralmente para São José do Rio Preto, onde existe um serviço especializado que é o Hospital da Criança.Já no caso de pacientes SUS, segundo a instituição, a transferência acontece via a Central de Vagas do Estado de São Paulo - CROSS, que trabalha de forma integrada com todos os serviços, visando proporcionar o encaminhamento o quanto antes.A diretoria da Santa Casa ressaltou que reconhece a importância de uma UTI Pediátrica e o diferencial que isso possibilitaria para a Instituição, mas afirma que seriam necessários investimentos em construção, compra de equipamentos específicos, contratação de profissionais especializados e um recurso mensal para custear o novo serviço. “O crescimento e o desenvolvimento da Santa Casa devem ser bem planejados para não prejudicar os atendimentos nos quais a instituição já é referência”, completou.