Evento, gratuito, ocorreu no último sábado (dia 14), no Campus Centro; atividades reuniram estudantes de diversas escolas da região

publicado em 16/04/2018

O evento, gratuito, reuniu alunos da 3ª série do Ensino Médio e de cursinhos pré-vestibulares de toda a região (Foto: Divulgação/Unifev)

A Unifev realizou o seu 1º Workshop de Medicina no último sábado (dia 14), no Campus Centro. O evento, gratuito, reuniu alunos da 3ª série do Ensino Médio e de cursinhos pré-vestibulares de toda a região.Divididos em grupos, os estudantes visitaram dez estações, cujos principais temas foram: Anatomia, Histologia, Feridas, Partos e Sutura, entre outros. Na oportunidade, eles puderam desenvolver atividades práticas nos laboratórios, com o auxílio dos universitários e a supervisão dos docentes.De acordo com o coordenador do curso de Medicina da Unifev, Prof. Esp. Mauro Esteves Hernandes, o Workshop teve o objetivo de desmitificar algumas vertentes da profissão, demonstrando-a na prática. “A iniciativa buscou abordar como é a vida real de um profissional da área, principalmente, na fase de sua formação. O aluno de Medicina tem de ter muita responsabilidade com cada movimento e dedicação. O fato de também colocarmos toda a nossa infraestrutura a serviço daqueles que desejam seguir carreira na área, aproxima a comunidade acadêmica da população”, contou.Para a vestibulanda Kamilla de Souza Santos, 17 anos, de Paulo de Faria, participar do evento reforçou ainda mais o seu sonho de ser médica. “É a primeira vez que visito a Unifev. Quando soube da oportunidade pelo Facebook, fiz a minha inscrição na hora. A experiência foi incrível! Agora, só resta a ansiedade e a expectativa para ser uma das aprovadas no vestibular”.Segundo o aluno do 6º período da graduação João Luiz Brizante dos Santos, 21 anos, que também é membro do Centro Acadêmico Medicina Votuporanga (CAMEV), todos ficaram empolgados e orgulhosos com o projeto. “A ação resume a nossa missão, ou seja, representar o curso e compartilhar o máximo possível essa vivência com outras pessoas. É algo bacana não somente para os universitários, mas para os que desejam conquistar uma vaga em uma Instituição de excelência como a Unifev”, finalizou.